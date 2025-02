Vídeo mostra bebê de 11 meses chorando e trancado em casa antes de morrer com sinais de espancamento

Antes de morrer com sinais de espancamento, o bebê Arthur Vitor dos Santos , de 11 meses, foi visto por vizinhos chorando e trancado em casa com a irmã, no Rio de Janeiro.

Na última terça (28), Arthur foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila do João, no Complexo da Maré, pelo padrasto.

Inicialmente, o homem alegou que a criança havia caído, mas depois mudou a versão. O padrasto chegou a dizer que teria sofrido um tombo da escada com o menino. Porém, ele não tinha qualquer ferimento.

De acordo com o laudo pericial, o menino tinha mais de 21 lesões pelo corpo, concentradas principalmente na cabeça.

Mãe e padrasto foram presos. Segundo a polícia, ela foi omissa diante das agressões.