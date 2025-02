Vídeo mostra esconderijo de traficantes no Complexo de Israel; polícia fica perto de prender Peixão

Policiais civis e militares ficaram perto de prender o traficante Peixão, um dos criminosos mais procurados, na operação emergencial no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , na quarta-feira (12). Um vídeo exclusivo flagrou o esconderijo de seguranças do criminoso na comunidade. Os bandidos usaram a base de concreto para atirar contra os agentes.

Segundo a Secretaria de Segurança, a ação policial teve como objetivo evitar um "banho de sangue" . Informações do setor de inteligência identificaram que criminosos do TCP (Terceiro Comando Puro) planejavam invadir o Quitungo, que é dominada por rivais.