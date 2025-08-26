VÍDEO: motorista de ônibus reage a assalto e bate contra poste na Baixada Fluminense

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista de um ônibus reagiu a um assalto enquanto dirigia o coletivo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Durante a confusão, o coletivo bateu contra um poste. Por causa do acidente, duas mulheres precisaram de atendimento. Os passageiros ajudaram a conter o criminoso.



