VÍDEO: motoristas abandonam veículos durante intenso tiroteio na zona norte do Rio Um jovem foi baleado durante confrontos entre traficantes do CV e do TCP que disputam territórios nos morros do Campinho e do Fubá

29/07/2025

