VÍDEO: passageiros são agredidos após acessarem com bicicletas a estação do metrô de Maria da Graça

Dois entregadores foram agredidos por seguranças após acessarem com bicicletas a estação do metrô de Maria da Graça, na zona norte do Rio de Janeiro . Um vigilante chegou a aplicar um golpe conhecido "mata-leão" em um dos rapazes. A cena foi registrada em vídeo por uma passageira. O caso é investigado por agentes da 44ª DP (Inhaúma) e deve ser encaminhar ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Por meio de nota, o Metrô Rio informou que um agente foi agredido após orientar um cliente que acessou sem autorização uma área restrita da estação Maria da Graça — embora a imagem não mostre o segurança sendo agredido.

O funcionário teria explicado que, mesmo com o pagamento da passagem, era necessário aguardar a liberação para embarcar com a bicicleta pelo portão de serviço. A concessionária acionou a polícia e registrou o boletim de ocorrência.

