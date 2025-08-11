VÍDEO: policiais perseguem criminosos em carro roubado em Duque de Caxias (RJ)

Câmeras de segurança flagraram uma perseguição policial a criminosos armados em um carro roubado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . O caso aconteceu logo após o veículo ser roubado por quatro bandidos armados na tarde do último sábado (9). Dois criminosos foram presos em flagrante, os outros dois conseguiram fugir. Os agentes apreenderam duas pistolas.

Moradores relataram que assaltos e tiroteios acontecem a todo momento na região. A Polícia Militar reforçou o policiamento na área.

aqui!