Vídeo: Viatura da Polícia Militar capota em Cordovil, zona norte do Rio

Na manhã de hoje, um carro da Polícia Militar capotou em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro . O acidente ocorreu após a viatura bater na traseira de outro carro e virar. No momento, as autoridades investigam o incidente para determinar a causa exata do capotamento.



