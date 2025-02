Vítimas internadas em estado grave inalaram fumaça tóxica durante incêndio em fábrica

Dez pessoas que trabalhavam na fábrica de confecções de fantasias destruída por incêndio, em Ramos, na zona norte do Rio , estão internadas em estado grave em hospitais do Rio. As chamas atingiram o galpão na manhã desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros resgatou 21 pessoas no local.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os pacientes que apresentam estado de saúde delicado tiveram queimaduras internas provocadas por inalação de fumaças tóxicas. Eles precisaram ser entubados.