Abordada por criminosos encapuzados, família tem carro roubado na Tijuca, zona norte do Rio

Uma família foi abordada por criminosos encapuzados e teve o carro roubado na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último domingo (28), na rua João Alfredo. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento em que uma das vítimas se preparava para desembarcar do veículo. Enquanto se despediam, os passageiros foram surpreendidos pelos criminosos armados.