'Abordagem completamente errada', diz porta-voz da PM sobre morte de jovem em protesto no Rio Policial que disparou está preso. Todos os agentes envolvidos na ocorrência vão ser investigados por omissão de socorro

O porta-voz da PM, coronel Marco Andrade, afirmou que a abordagem que terminou com a morte do jovem Jefferson de Araújo Costa, de 25 anos, durante uma manifestação na Maré, zona norte do Rio, foi totalmente errada. Ele confirmou que o agente responsável pelo disparo está preso e vai responder por homicídio culposo (sem intenção de matar). Todos os agentes envolvidos na ocorrência vão ser investigados por omissão de socorro.