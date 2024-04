Adolescente internada com diabetes e lúpus aguarda com urgência transferência no Rio Rauanny Victoria foi diagnosticada com a doença há quatro anos; ela percebeu inchaço no rosto e abdômen

Uma adolescente com diabetes e lúpus está internada há duas semanas no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, e aguarda com urgência por uma transferência. Rauanny Victoria, de 14 anos, foi diagnosticada com a doença há quatro anos e percebeu inchaço no rosto e abdômen nos últimos dias. Segundo a mãe da menor, a unidade não possui especialistas para tratar o caso. A Secretaria Estadual de Saúde liberou uma vaga para a Rauanny no Hospital Universitário Pedro Ernesto e informou que ela já pode ser transferida imediatamente.