Assaltantes roubam moto que entregador usava para trabalhar na zona norte do Rio Júlio Cesar ainda precisa pagar 36 parcelas do financiamento do veículo, que não tinha seguro

Balanço Geral RJ| 07/03/2024 - 16h06 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share