Bandido se passa por cliente e rouba caminhão de mudança em Itaguaí (RJ)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista que pilotava um caminhão de mudanças foi roubado em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O idoso foi contratado por um homem, que fingiu ser um cliente, para realizar o serviço de frete. Ao chegar no local, a vítima percebeu que, na verdade, se tratava de um assalto. Um caso muito parecido também aconteceu no bairro Coroa Grande, há dois dias, onde outro motorista de caminhão também foi assaltado. Os veículos são avaliados em R$ 80 mil e R$ 250 mil, respectivamente, e ambos não tinham seguro. A 50ª DP (Itaguaí) investiga os casos.