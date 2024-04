Bandidos encapuzados e com fuzis assaltam família em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense A câmera de segurança do local flagrou a ação dos criminosos, que também estavam com coletes e granadas

Quatro bandidos encapuzados e com fuzis assaltaram uma família em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A câmera de segurança do local flagrou a ação dos criminosos, que também estavam com coletes à prova de balas e possuíam granadas de fabricação caseira. Após a ocorrência, a Polícia Militar reforçou a vigilância na região. No entanto, segundo os moradores, as viaturas raramente são vistas no bairro onde o crime aconteceu.