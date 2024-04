Bandidos furtam carro usado por família para trabalhar em eventos no Rio Moradores do bairro estão assustados com a escalada de roubos e furtos na região e cobram autoridades

Bandidos furtaram o carro de uma família no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro. O veículo era usado para trabalhar em eventos e transporte por aplicativo. Moradores do bairro estão assustados com a escalada de roubos e furtos na região e cobram uma ação mais efetiva das autoridades para conter a onda de crimes.