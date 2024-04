Bandidos jogam pedras para tentar roubar carro na zona oeste do Rio Câmeras de segurança flagraram dois homens escondidos na esquina da avenida das Américas com a rua Raquel de Queiroz

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bandidos jogaram pedras para tentar roubar um carro na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Câmeras de segurança flagraram dois homens escondidos na esquina da avenida das Américas com a rua Raquel de Queiroz. Por nota, a Polícia Militar informou que realiza patrulhamento constante a região e que o índice de roubos de veículos teve uma redução de 9%, no último ano.