Bebê com problema grave nos rins aguarda transferência com urgência em hospital no Rio

Um bebê com um problema grave nos rins aguarda por uma transferência com urgência no Rio de Janeiro. Ele está internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Gael, que possui apenas um mês e meio de vida, sofre de insuficiência renal crônica e precisa de um tratamento especializado. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que entrou em contato com a mãe para transferir o Gael.