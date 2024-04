Bebê é agredida por coleguinhas em creche na Rocinha, zona sul do Rio; polícia investiga

Alto contraste

Uma bebê, de 1 ano e 4 meses, foi agredida em uma creche na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o pai, as imagens das câmeras de segurança do local mostram a vítima levando chutes, tapas e mordidas de crianças mais velhas, enquanto a monitora se ausenta da sala. A diretora da unidade teria notificado os responsáveis da bebê somente três horas após o episódio. A família disse acreditar que houve omissão de socorro. O caso aconteceu na última sexta-feira (23) e foi registrado na 11ª DP (Rocinha). A reportagem tentou entrar em contato com os responsáveis pela creche, mas não obteve retorno.