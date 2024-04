Bebê internada há três meses aguarda transferência para passar por cirurgia no Rio Elisa, de um ano, é prematura e passou os primeiros sete meses de vida no hospital por não conseguir sugar o leite

Uma bebê internada há três meses no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aguarda uma transferência para passar por uma cirurgia. Elisa, de apenas um ano, é prematura e passou os primeiros sete meses de vida na unidade de saúde por não conseguir sugar o leite. Ela precisou colocar uma sonda para alimentação. Agora, a menina precisa do procedimento cirúrgico para retirar o dispositivo. A Secretaria Estadual de Saúde informou que não há nenhuma solicitação para Elisa, e que cabe à equipe médica da unidade avaliar a saída para qualquer procedimento. Já o Hospital Geral de Nova Iguaçu disse que, devido à complexidade do caso, a bebê não tem condições de saúde para ser transferida para outra unidade.