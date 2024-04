Bebê de um ano que sofre com problema grave no coração precisa de transferência Além do problema no coração, ela também tem complicações no pulmão e alergia alimentar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A bebê Nicolly, de um ano, que nasceu com um problema no coração, está internada há quatro dias na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sumaré, em São João de Meriti. A criança está há cinco meses na fila do SisReg (Sistema de Regulação), aguardando uma vaga na fila para um tratamento com especialistas. Ela também tem complicações no pulmão e alergia alimentar. Segundo a mãe da paciente, o desenvolvimento da criança está bem alterado. A Secretária de Saúde de São João de Meriti disse que tentou contato com a família, mas não obteve sucesso. Já a Secretaria Estadual de Saúde não respondeu à produção da RECORD.