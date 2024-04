Bombeiros ampliam área de atuação no mar durante buscas pelo menino Edson Davi no Rio Criança está desaparecida desde a última quinta-feira (4); principal linha de investigação é de um possível afogamento

Os bombeiros ampliaram a área de atuação no mar durante as buscas pelo menino Edson Davi, de 6 anos, na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Motos aquáticas, botes, drones e helicóptero são utilizados para percorrer o maior trecho possível. Davi está desaparecido desde a última quinta-feira (4). A principal linha de investigação é de um possível afogamento. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, as buscas não têm prazo para acabar.