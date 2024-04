Bombeiros procuram cabeleireira desaparecida há 9 dias na Baixada Fluminense O carro em que Elaine Cristina Gomes, de 46 anos, estava com o marido caiu no rio Botas durante um temporal

O Corpo de Bombeiros faz buscas pela cabeleireira que desapareceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, há nove dias. O carro em que Elaine Cristina Gomes, de 46 anos, estava com o marido caiu no rio Botas durante um temporal. Para tentar localizar a vítima, os bombeiros percorrem o rio com barcos até a baía de Guanabara.