Bope faz operação contra roubo de carros e cargas no Complexo da Maré, zona oeste do Rio A ação policial também buscava frear a movimentação de criminosos na disputa de territórios

Agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) fizeram uma operação contra o roubo de carros e cargas no Complexo da Maré, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação policial também buscava frear a movimentação de criminosos na disputa de territórios. Com o risco de confrontos, as aulas foram suspensas em pelo menos duas unidades escolares da região. A clínica da família Jeremias Moraes da Silva também não funcionou durante a manhã desta quinta-feira (21) por motivo de segurança.