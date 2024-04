Cadeirantes denunciam falta de acessibilidade em ruas de Cascadura, na zona norte do Rio Uma praça do bairro foi reformada, mas possui apenas uma rampa de acesso; calçadas têm buracos e são desniveladas

Cadeirantes denunciaram a falta de acessibilidade nas ruas de Cascadura, na zona norte do Rio. As calçadas têm buracos e são desniveladas, problemas que dificultam o deslocamento de pessoas com deficiência. Uma praça do bairro foi reformada, mas possui apenas uma rampa de acesso. A Secretaria de Conservação disse que a rampa de acessibilidade da praça foi instalada próxima ao semáforo e trata-se de um local adequado e seguro para a travessia de cadeirantes.