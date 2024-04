Câmera de segurança registra briga entre entregador e pedestre na zona sul do Rio Todos os envolvidos foram levados para a 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado como lesão corporal

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma câmera de segurança registrou a briga entre um entregador e um pedestre no Leblon, na zona sul do Rio. O motoboy passava pela calçada quando foi atingido no rosto por um homem. Logo após, outros entregadores foram separar a briga, mas a confusão aumentou. Todos os envolvidos foram levados para a 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado como lesão corporal.