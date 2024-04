Câmera flagra criminoso com fuzil durante assalto a motorista na linha Amarela, no Rio Vídeo viralizou nas redes sociais e mostra quatro bandidos fechando a via expressa para abordar as vítimas

Uma câmera instalada em um carro flagrou um criminoso com um fuzil durante um assalto na entrada 6, da linha Amarela, altura de Higienópolis, zona norte do Rio de Janeiro. O vídeo viralizou nas redes sociais. As imagens mostraram o momento em que quatro bandidos fecharam a via e abordaram as vítimas. A Polícia Militar informou que o comando do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) não foi acionado, mas disse que o policiamento está reforçado na região.