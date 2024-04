Carro blindado salva mulher de assalto na zona sul do Rio; assista ao vídeo A vítima já havia sofrido uma tentativa em frente ao mesmo condomínio em Botafogo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher que dirigia um carro blindado conseguiu escapar de um assalto em Botafogo, na zona sul do Rio. A vítima não abriu o vidro, apesar de o criminoso usar uma arma para ameaçá-la. A moradora já havia sofrido uma tentativa de assalto no mesmo local. O zelador do prédio relata que têm se tornado frequentes os episódios de assalto em frente ao condomínio, mesmo próximo a um batalhão de Polícia Militar.