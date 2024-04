Carro cai em rio após suspeitos fugirem de abordagem da PRF no RJ; dois homens foram presos Agentes apreenderam carregadores, colete balístico e munição com a dupla após perseguição na avenida Brasil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um carro caiu no rio durante uma fuga de suspeitos na avenida Brasil, altura de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (5). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do veículo não respeitou a ordem de parada, tentou fugir e colidiu com um obstáculo na via antes de capotar. Dois homens foram detidos no local. Outro envolvido conseguiu escapar, segundo a polícia. Agentes apreenderam carregadores, colete balístico e munição.