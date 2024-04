Carro clonado, monitoramento e PM envolvido: Polícia desvenda ação que matou advogado no Rio

Alto contraste

Os criminosos que mataram o advogado Rodrigo Crispim, no Rio de Janeiro, usaram um carro clonado para seguir a vítima. Ele foi morto com 18 tiros ao sair do escritório onde trabalhava, no centro, em 26 de fevereiro. As investigações revelaram que ele foi monitorado antes e no dia do crime. A polícia já conseguiu identificar dois envolvidos na execução, entre eles está o PM Leandro Machado. Os suspeitos tiveram a prisão decretada e são procurados. A polícia ainda investiga a motivação e os mandantes do crime.