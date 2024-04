Casal de idosos está desaparecido há quase duas semanas no Rio Eni Alves, 68 anos, e José Jerônimo da Cruz, de 60, foram vistos pela última vez no bairro do Tanque, na zona oeste

Um casal de idosos está desaparecido há quase duas semanas no Rio de Janeiro. Eni Alves, 68 anos, e José Jerônimo da Cruz, de 60, foram vistos pela última vez no bairro do Tanque, na zona oeste. A última pista foi que a mulher teria ido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Taquara, acompanhada do marido. O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque) e encaminhado a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros).