Casal é preso após furtar 42 peças de carne em supermercado no Rio Durante a prisão, a polícia descobriu outros itens dentro do carro dos suspeitos. Eles confessaram ter furtado mais lojas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal foi preso após furtar 42 peças de carne em um supermercado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Durante a prisão, a polícia descobriu outros itens dentro do carro dos suspeitos. Eles confessaram ter furtado mais lojas no mesmo dia.