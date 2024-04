Cerca de 500 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio durante o Carnaval Recomendação é que passageiros saiam de casa, ao menos, com uma hora de antecedência ao horário do embarque

Cerca 500 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio durante o Carnaval. Os destinos mais procurados pelos viajantes são: região dos lagos, região serrana, interior do estado e Costa Verde, além dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A recomendação da concessionária que administra o terminal é que os passageiros saiam de casa com, pelo menos, uma hora de antecedência ao horário do embarque.