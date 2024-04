Cidades do interior do Rio estão em alerta por aumento nos casos de dengue Em 2023, houve 3.094 casos da doença em Campos dos Goytacazes, 397 em Macaé, e 1.041 em Rio das Ostras

Cidades do interior do Rio de Janeiro estão em alerta por causa do aumento dos casos de dengue. Apenas em 2023, houve 3.094 casos da doença em Campos dos Goytacazes, 397 em Macaé, 249 em São Pedro da Aldeia e 1.041 em Rio das Ostras.