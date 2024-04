Com diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Cadeg lança festival A feira contou com aulas experimentais de yoga, pilates e até sessões de massagem

O tradicional Festival Mesa Santa, do Cadeg (Centro de Abastecimento e Distribuição do Estado da Guanabara), começou nesta sexta-feira(8) e ofereceu diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A feira disponibilizou aulas experimentais de yoga, pilates no solo e dança do ventre, além de sessões de massagem. Ao todo, 16 estabelecimentos participam do festival. Até o dia 31 de março, a direção do Cadeg espera um aumento de 20% nas vendas.