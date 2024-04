Comerciantes e moradores reclamam de quedas de energia em bairro na zona oeste do Rio A interrupção do fornecimento de energia elétrica tem sido cada vez mais comum na região, segundo a vizinhança

Comerciantes e moradores do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, reclamam das quedas de energia no bairro. A interrupção do fornecimento de energia elétrica tem sido cada vez mais comum na região, segundo a vizinhança. A concessionária Light disse que uma equipe constatou a necessidade de reparos técnicos e poda de árvore. Além disso, afirmou que esse serviço já foi concluído e o fornecimento de energia normalizado.