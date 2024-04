Corpo de Bombeiros faz mais de 350 resgates marítimos desde a virada do ano no Rio O corpo de Andreza Rodrigues da Costa de França, afogada no mar de Saquarema após o Réveillon, será sepultado nesta quarta (3)

O Corpo de Bombeiros já fez mais de 350 resgates marítimos desde a virada do ano no Rio. Apenas em Cabo Frio, 175 foram registrados. Andreza Rodrigues da Costa de França, de 23 anos, se afogou no mar de Saquarema após o Réveillon. O corpo da jovem foi encontrado por pescadores na praia de Figueira, em Arraial do Cabo, e será sepultado na tarde desta quarta-feira (3).