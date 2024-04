Crianças com deficiência sofrem com a falta de mediadores em escolas de São Gonçalo (RJ) Segundo a mãe de um dos alunos, a carga horária chegou a ser reduzida; prefeitura diz que vai realizar novo concurso

Pais de estudantes com deficiência denunciam a falta de mediadores em uma escola municipal de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo os responsáveis, a unidade teve que reduzir a carga horária dos alunos devido ao problema. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que convocou todos os aprovados no último edital. Ainda de acordo com a pasta, devido à carência, a prefeitura fez contratações temporárias. No dia 24 de março, um novo concurso será realizado.