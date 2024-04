Criminoso furta carro na Freguesia, zona oeste do Rio; câmeras flagraram a ação Vítima chegou a ver a ação e cogitou reagir, mas ficou com medo que o homem estivesse armado

Um ladrão furtou um carro em Freguesia, na zona oeste do Rio. A vítima, Fabiano Rocha, trabalha como manobrista de um estacionamento e havia deixado o automóvel a poucos metros do local. Ele chegou a ver a fuga e pensou em reagir, mas ficou com medo que o criminoso estivesse armado. Em imagens registradas por câmeras de vigilância, o suspeito aparece em outro veículo, também roubado. O caso foi registrado na delegacia da região.