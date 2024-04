Criminoso usa roupa de agente de trânsito para roubar loja de doces na zona norte do Rio

Alto contraste

Com roupa de agente de trânsito, um criminoso foi flagrado ao roubar uma loja localizada na estação de trem de Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o bandido entrou no estabelecimento, utilizando colete e boné, e sacou a arma da cintura para anunciar o crime. O ladrão, sempre vestido da mesma forma, é um velho conhecido dos comerciantes da região. Segundo eles, o homem cometeu ao menos dez assaltos entre o fim do ano passado e o início de 2024.