Criminosos furtaram um carro em poucos segundos no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Em uma ação rápida, um homem de boné abriu o veículo parado na calçada, realizou uma ligação direta e fugiu com um comparsa. A ação foi registrada por câmeras de segurança.