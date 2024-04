Criminosos levam cordões de ouro e celular durante assalto na zona oeste do Rio

Alto contraste

Criminosos levaram dois cordões de ouro e um celular durante um assalto a um homem no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança da região flagraram a ação dos bandidos. A vítima afirma que o prejuízo foi de cerca de R$20 mil. Em janeiro deste ano, o número de crimes de roubo no bairro cresceu 32% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).