Criminosos roubam moto de frentista em Caxias (RJ); veículo era do colega de trabalho O dono da motocicleta afirma que tinha terminado de pagar as prestações há apenas um mês

Criminosos roubaram a moto de um frentista em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança mostraram o momento em que o trabalhador é abordado pelos bandidos. A vítima, no entanto, não era dona do veículo. A motocicleta pertencia a outro frentista, que afirmou ter terminado de pagar as prestações há apenas um mês. Agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) investigam o caso.