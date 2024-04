Criminosos tentam matar advogado na zona oeste do Rio; ninguém ficou ferido

Alto contraste

Criminosos tentaram matar um advogado na porta de casa em Ilha de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. José Tadeu Garrido, 59 anos, estava acompanhado de um amigo em um carro no momento do crime. Um suspeito armado teria efetuado, pelo menos, seis disparos contra o veículo da vítima. Ninguém ficou ferido. Testemunhas afirmam que o atirador fugiu na garupa de uma motocicleta. José atua no ramo do direito imobiliário e acredita que o ataque possa estar ligado à atividade que exerce. O caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba).