Depoimento é fundamental para identificar suspeito de participação na morte de advogado no Rio

A Polícia Civil segue com as buscas para descobrir quem é mandante da morte de um advogado no centro do Rio no último dia 26. Agentes descobriram, pelo depoimento de um funcionário da academia onde a vítima frequentava, que um homem dormia no banco do motorista do carro usado no dia do crime com os vidros abertos. Para as equipes, não há dúvidas de que o homem é Eduardo Moreira, que ficou encarregado de acompanhar a rotina de Rodrigo Crespo — mesma função que teve Cezar Daniel Mondego de Souza. Já o automóvel teria sido cedido pelo PM Leandro Machado, apontado como o coordenador do plano. Os três estão presos por ordem da Justiça. A motivação do crime ainda é investigada pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).