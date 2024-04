Desaparecido há 53 dias, Davi completa 7 anos; família oferece R$ 50 mil por informações Menino sumiu no dia 4 de dezembro, na praia da Barra da Tijuca, quando acompanhava o pai no trabalho.

A mãe do menino Edson Davi, desaparecido há 53 dias, disse que a família está oferecendo R$ 50 mil para quem tiver informações concretas sobre o paradeiro do menino. A criança completou 7 anos neste domingo (25). Davi sumiu no dia 4 de dezembro, na praia da Barra da Tijuca, quando acompanhava o pai no trabalho. A polícia investiga o caso como afogamento, mas a família não acredita nessa linha de investigação.