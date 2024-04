Dois milicianos presos em operação da PRF usavam uniformes das polícias do Rio de Janeiro Dos 15 presos, seis ficaram feridos na troca de tiros com agentes na avenida Brasil

Dos 15 milicianos presos na operação desta quinta-feira (7), seis ficaram feridos durante uma troca de tiros com agentes na avenida Brasil, na zona oeste do Rio. Um suspeito foi detido com a farda do Bope (Batalhão de Operações Especiais), enquanto outro utilizava o uniforme da Polícia Civil. O grupo estava dividido em quatro carros e havia deixado a comunidade da Carobinha, em Campo Grande, para chegar em Santa Cruz, na mesma região. Um dos veículos era blindado.