Dois traficantes morrem durante tiroteio entre bandidos e PMs na zona oeste do Rio Outros cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas; um deles ficou ferido

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois traficantes morreram durante um tiroteio entre bandidos e policiais militares na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro. Outros cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que um deles ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na mesma região. O confronto começou quando os agentes que ocupam a comunidade do Chacrinha foram atacados por criminosos que atuam na maior facção do estado. Na ação, foram apreendidos um fuzil, pistola, granada e drogas. Também houve confronto entre traficantes e milicianos no morro do Fubá, em Cascadura, na zona norte da capital. Moradores da região gravaram a intensa troca de tiros entre bandidos.