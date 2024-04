Drama da Água: Dona de casa denuncia cobrança por instalação em endereço que não é dela

Alto contraste

No segundo episódio da série "Drama da Água", uma dona de casa denuncia ter sido alvo de uma cobrança de uma instalação em um endereço que não é o dela. Gabriele Oliveira mora em uma casa em Xerém, na Baixada Fluminense, que tem poço artesiano e nunca precisou pagar conta de água. No entanto, Gabriele descobriu que o nome dela estava negativado por conta de cobranças da concessionária Águas do Rio. Há 10 meses, ela tenta uma solução, mas não obteve respostas. Em outro caso, também em Xerém, moradores de um condomínio afirmam ter tido despesas elevadas por ligar a bomba todos os dias, devido ao fraco abastecimento. A Águas do Rio disse que vai mandar uma equipe para realizar a atualização cadastral da moradora Gabriele Oliveira. Em relação à condição do abastecimento, a empresa solicitou o endereço para mandar equipe de forma pontual. A região é abastecida pelo Sistema Xerém, paralisado no último sábado (13) em razão das fortes chuvas. O fornecimento continua reduzido para o reparo que a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto) na represa de registro.