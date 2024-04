Duas mulheres são presas e uma menor apreendida durante operação na Maré, no Rio O objetivo da ação da polícia era prender os responsáveis pelo tráfico interestadual de drogas, oriundos do Mato Grosso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas mulheres foram presas e uma menor apreendida durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, nesta terça-feira (30). Uma delas é do Maranhão e já possuía um mandado de prisão. O objetivo da ação da polícia era prender os responsáveis pelo tráfico interestadual de drogas, oriundos do Mato Grosso. Segundo os agentes, ao menos 500 fuzis estão em poder de criminosos da região.