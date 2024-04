'É um pedido de socorro de quem perdeu tudo', diz moradora que sofre com as chuvas no bairro Jardim Canaã Outros moradores da região reclamam que a ajuda não chega e ainda buscam desaparecidos

Moradores do Jardim Canaã, em Nova Iguaçu, sofrem com as seguidas enchentes dos últimos meses. No último temporal, Elaine teve que colocar a mãe na pia e passou a filha de 12 anos por cima do muro do vizinho para salvá-las. Além disso, a mulher perdeu o irmão, arrastado pela enxurrada. Outros moradores da região reclamam que a ajuda não chega e ainda buscam desaparecidos.